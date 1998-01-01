فيديو.. مانشستر سيتي يسحق بيرتن ويضمن تأهلا مبكرا للنهائي

وكالات / سما /

سحق مانشستر سيتي ضيفه بيرتن ألبيون الممارس في دوري الدرجة الثانية بتسعة أهداف لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في ذهاب دور 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وحسم رجال بيب جوارديولا اللقاء في الشوط الأول، الذي خرج متفوقا فيه بأربعة أهداف لصفر، افتتحها كيفين دي بروين في الدقيقة 5، تم توالت الأهداف عن طريق جابرييل جيسوس بثنائية في الدقيقتين 30 و34، وسجل زينشينكو الهدف الرابع في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني سيواصل مانشستر سيتي مهرجانه التهديفي، بإضافة خمسة أهداف آخرى، وقع منها جيسوس هدفين آخرين، مسجلا سوبر هاتريك شخصي، وهو الأول في مسيرته، ووقعهما في الدقيقتين 57 و 65.

فيما سجل باقي الأهداف كل من فودين، محرز، ووكر، في الدقائق 62، 70، و83.

وبهذا وضع مانشستر سيتي قدما ونصف في نهائي كأس الرابطة، وجعل من لقاء الإياب شكلي لا غير، ليضرب موعدا في النهائي من المتأهل من النصف النهائي الثاني بين توتنهام، وتشيلسي، والذي عرف تفوق السبيرز ذهابا بهدف لصفر وقعه هاري كين من ضربة جزاء.