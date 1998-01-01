الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

رام الله / سما /

أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأربعاء، عن المعتقلة سهى جبارة (30 عاما) من سجن أريحا، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من شهرين أضربت خلاله جبارة عن الطعام لمدة استمرت 27 يومًا، على أن تحضر نهاية الشهر الجاري جلسة محاكمة للبحث في قضيتها.

واعتقلت جبارة وهي أم لثلاثة أطفال في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ووجهت النيابة العامة لها تهما جنائية، منها جمع وتلقى أموال غير مشروعة.

وأبلغت جبارة، منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن السلطات الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول الحمام والتواصل مع محاميها. وقالت إن مسؤولين أمنيين هددوها بانتهاكها جنسيا وأجبروها على توقيع وثيقة تعترف فيها باتهامات تقول جبارة إنها زائفة.

وأحالت النيابة العامة في السلطة الفلسطينية، جبارة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها بالتهم المنسوبة إليها قانونا، بعد أن قالت إنها "أنهت إجراءات التحقيق في قضيتها بعدما توافر الدليل الكافي حول الوقائع المنسوبة إليها".

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها "حققت في كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام وكذلك من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية من تعرض أبو جبارة للتعذيب، وتم سماع أقوال المتهمة المذكورة ومحاميها وسماع كافة أفراد الضابطة القضائية ومراكز التأهيل، وانتداب طبيب شرعي لفحصها، وتبين عدم تعرضها للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقها خلال فترة توقيفها القانونية".