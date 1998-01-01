  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

الأربعاء 09 يناير 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة



رام الله / سما /

أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية،  الأربعاء، عن المعتقلة سهى جبارة (30 عاما) من سجن أريحا، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من شهرين أضربت خلاله جبارة عن الطعام لمدة استمرت 27 يومًا، على أن تحضر نهاية الشهر الجاري جلسة محاكمة للبحث في قضيتها.

واعتقلت جبارة وهي أم لثلاثة أطفال في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ووجهت النيابة العامة لها تهما جنائية، منها جمع وتلقى أموال غير مشروعة.

وأبلغت جبارة، منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن السلطات الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول الحمام والتواصل مع محاميها. وقالت إن مسؤولين أمنيين هددوها بانتهاكها جنسيا وأجبروها على توقيع وثيقة تعترف فيها باتهامات تقول جبارة إنها زائفة.

وأحالت النيابة العامة في السلطة الفلسطينية، جبارة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها بالتهم المنسوبة إليها قانونا، بعد أن قالت إنها "أنهت إجراءات التحقيق في قضيتها بعدما توافر الدليل الكافي حول الوقائع المنسوبة إليها".

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها "حققت في كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام وكذلك من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية من تعرض أبو جبارة للتعذيب، وتم سماع أقوال المتهمة المذكورة ومحاميها وسماع كافة أفراد الضابطة القضائية ومراكز التأهيل، وانتداب طبيب شرعي لفحصها، وتبين عدم تعرضها للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقها خلال فترة توقيفها القانونية".

أخبار ذات صلة

جوال: الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز مدراء في الشركة

الامم المتحدة تدين اعتداء الأجهزة الأمنية على متظاهري رام الله

شرطة -ارشيفية

داخلية غزة : جاهزون لدمج 3000 عنصر أمني سابق في الأجهزة الأمنية

ادارة ترامب تقطع اخر برامج المساعدات للفلسطينيين وتستثني فقط الأجهزة الأمنية

خانيونس: 7 إصابات بينها خطيرة جراء إشتباكات بين الأجهزة الأمنية وعناصر متشددة

شرطة -ارشيفية

نشر عناصر الأجهزة الأمنية في الشوارع والمفترقات العامة لتأمين زيارة حكومة التوافق

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح ووفد مصري يصل غزة قريبا

القيادة تبقي الباب مواربا وتنتظر تحركات «الفرصة الأخيرة» لمصر قبل أي إجراءات جديدة

صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الثقة في قياداتهم

واللا: حماس تستعد لاستئناف الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة

طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء"

مسلحون يقتحمون البنك الأهلي في بيت ساحور ويسرقون مبلغا كبيرا من المال

الأخبار الرئيسية

79811

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

حرائق مستوطنات - ارشيف

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

thumb

تشريعي غزة يقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس