الحساينة يتفقد مشاريع الطرق في طولكرم

رام الله /سما/

تفقد وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة الأربعاء، مشاريع وزارته في قطاع الطرق بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة ووقف على احتياجاتها.

واطلع الحساينة على سير العمل في مشروع عنبتا _ نور شمس، الذي يربط المحافظة بسائر المحافظات، بطول 5 كم و بعرض 22 م .

وقال إن المشروع سيساهم في تقليل حوادث الطرق، وربط طولكرم بسائر المحافظات .

والتقى الحساينة محافظ طولكرم عصام ابو بكر ورؤساء المجالس المحلية، الذي أطلعوه على واقع البنية التحتية في المحافظة واحتياجاتها في مشاريع الطرق على وجه الخصوص.

وذكر أن وزارته تنفذ في الوقت الحالي عددا من مشاريع اعادة تأهيل وصيانة مجموعة كبيرة من الطرق في مختلف المحافظات.