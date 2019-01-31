  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية : منح دراسية جديدة في باكستان

الأربعاء 09 يناير 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية : منح دراسية جديدة في باكستان



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية الجزئية في معهد الكومستاس لتكنولوجيا المعلومات في إسلام آباد بباكستان، في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للعام 2019/2020.

دعت الوزارة في بيان لها الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المتوفرة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات للمقاعد والمنح الدراسية المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل.

وبينت أن طلبات طلبة قطاع غزة يتم تقديمها في وزارة التربية والتعليم العالي، موضحة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 31/1/2019.

أخبار ذات صلة

محمد دحلان

دحلان يعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء

وزير التربية والتعليم يصل غزة

صور: وزير التربية والتعليم يصل غزة على رأس وفد يضم 15 شخصية

صيدم- ارشيف

وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

تربية

التربية: يوم الاثنين اضراب شامل للمدارس والجامعات

جامعة الاقصى

التربية والتعليم: لا شرعية للقرارات الأخيرة في جامعة الأقصى

صبري صيدم - ارشيف

التربية : سنتخذ اجراءات عقابية ضد الاونروا حال ثبوت تغييرها للمناهج

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس

فيديو وصور : هكذا اعتقل جنود الاحتلال المطارد " عاصم البرغوثي

القيادة تبقي الباب مواربا وتنتظر تحركات «الفرصة الأخيرة» لمصر قبل أي إجراءات جديدة

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الثقة في قياداتهم

مسلحون يقتحمون البنك الأهلي في بيت ساحور ويسرقون مبلغا كبيرا من المال

طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء"

اصابة مستوطنة اثر عملية طعن قرب "ارمون هنتسيف" بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

حرائق مستوطنات - ارشيف

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

thumb

تشريعي غزة يقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس

مصادر : جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح ووفد مصري يصل غزة قريبا

صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018