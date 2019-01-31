التربية : منح دراسية جديدة في باكستان

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية الجزئية في معهد الكومستاس لتكنولوجيا المعلومات في إسلام آباد بباكستان، في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للعام 2019/2020.

دعت الوزارة في بيان لها الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المتوفرة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات للمقاعد والمنح الدراسية المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل.

وبينت أن طلبات طلبة قطاع غزة يتم تقديمها في وزارة التربية والتعليم العالي، موضحة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 31/1/2019.