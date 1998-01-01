الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

غزة / سما /

اندلعت عدة حرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل بالونات مذيلة بفتائل مشتعلة أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، بعد انقطاع دام لعدة أسابيع.

وقال شهود عيان ان حرائق اندلعت في أحراش مستوطنة "ناحل عوز" شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق آخر بأحراش موقع النصب التذكاري شرق بيت حانون بفعل بالونات حارقة.

وقالت وحدة البالونات والطائرات الحارقة عبر صفحتها في "فيس بوك"، إنها أطلقت دفعات من البالونات الحارقة والمتفجرة المناطق الشرقية للقطاع باتجاه الغلاف.

من جهتها قالت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" في إحصائية لها بأكتوبر 2018 إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية بالغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية فيها، وقدّرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ 15مليون شيكل.