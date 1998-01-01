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وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

الأربعاء 09 يناير 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة



غزة / سما /

زار وفد يضمن ممثلين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، قيادة حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقدم الوفد الشكر لحركة فتح على الموقف الوطني والمسؤول الذي اتخذته بشأن إلغاء مهرجان انطلاقتها، مثمنًا جهدها الكبير والإيجابي.

وبحث الوفد أيضًا مع قيادة حركة فتح الوضع السياسي والتداعيات السلبية على حياة المواطنين وسبل تجاوز الأزمات الحادة التي أصابت العلاقات الداخلية.

وأكدت الفصائل الأربع على استمرار العمل معًا من أجل إعادة الروح للعمل الوطني ومواجهة كافة التحديات.

وأعلنت حركة فتح عن إلغاء احتفالها المركزي بذكرى الانطلاقة في ساحة السرايا وسط غزة الذي كان مقررًا الاثنين الماضي، وذلك "حقنًا للدماء" كما أشار بيان الحركة، بعد جهود فصائلية كبيرة لمنع عودة التوتر إلى قطاع غزة بين حركتي "حماس" و"فتح"

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