تلفزيون فلسطين يتهم حماس بالتورط في الاعتداء على مقره

رام الله / سما /

اتهمت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، اليوم الأربعاء، حركة حماس بالتورط في الاعتداء على مقر التلفزيون في مدينة غزة.



وقالت الهيئة في بيان: "إن إفراج حماس العاجل عمّن ادعت قيامهم بتدمير مقر الهيئة في غزة، وبعد أقل من 24 ساعة من اعتقالهم، يؤكد تورطها وتواطأها في هذه الجريمة، وأنها هي وحدها من يتحمل المسؤولية".



وتساءلت الهيئة "اذا افترضنا صحّة ما أعلنته حماس حول تورط هؤلاء الأشخاص بجريمة تدمير الهيئة في غزة، فهل عقوبة هذا الجرم السجن لأربع وعشرين ساعة؟".

وقالت: "إن هذه العقوبة إن صحت تسميتها بعقوبة، تعطي الضوء الأخضر لمزيد من الاعتداءات ضد الهيئة ومقدراتها وموظفيها، وضد كافة المؤسسات الوطنية في قطاع غزة في المستقبل".