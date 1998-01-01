بلديتا الخليل و"مالانج" الأندونيسية توقعان اتفاقية تعاون وتوأمة

الخليل / سما /

وقعت بلديتا الخليل، و"مالانج" الأندونيسية، اتفاقية تعاون وتوأمة.

وأوضح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الأربعاء، أنه وقع الاتفاقية خلال زيارته لجمهورية أندونيسيا، وأنها تأتي في إطار تأسيس تعاون مشترك مع المؤسسات الأندونيسية في المجالات التعليمية والثقافية والسياحية والتجارية والشبابية والصحية والرياضية، ودعم مدينة الخليل ومؤسساتها.

والتقى أبو سنينة خلال زيارته العديد من الشخصيات الأندونيسية ومجلس الشيوخ الأندونيسي ورئيس جامعة "براويحايا"، وقدم محاضرة في الجامعة حول الوضع العام في فلسطين وواقعها الاقتصادي والسياسي والإنساني، وركز على أوضاع مدينة الخليل، خاصة البلدة القديمة وإجراءات الاحتلال وسياساته العنصرية.