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"نادي الأسير" يسلم "الصليب الأحمر" مذكرة للتدخل العاجل للافراج عن الاسير المريض أبو دياك

الأربعاء 09 يناير 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سلم مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار، اليوم الأربعاء، مديرة بعثة الصليب الأحمر الدولي جنوب الضفة سيلين داغن، ودينا الجعبري مديرة مكتب الصليب الأحمر في الخليل، مذكرة تطالب بالتدخل العاجل للإفراج العاجل عن الأسير المريض سامي أبو دياك، وشرح فيها أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مدينة الخليل، أطلع النجار خلاله إدارة الصليب الأحمر على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة بعد توصيات لجنة "أردان" لفرض مزيد من العقوبات على الأسرى والاسيرات، مؤكدا أن الحركة الاسيرة ستواجه تلك الإجراءات بكل الوسائل المتاحة .

وقدم النجار تقريرا مفصلا عن أوضاع أسرى محافظة الخليل خلال عام 2018م وتم تسليمهم مذكرة كانت قد وصلت نادي الاسير الفلسطيني من أسرى الثورة الفلسطينية للتدخل العاجل لإنقاذ الاسير المريض المصاب بسرطان الأمعاء سامي ابو دياك، المعتقل منذ 17 عاما ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات .

بدورها أكدت مديرة بعثة الصليب الاحمر أنها ستتابع كل تلك التطورات مع إدارة الصليب الأحمر  وخاصة ملف الاسير المريض سامي ابو دياك .

#نادي الأسير #الصليب الأحمر

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