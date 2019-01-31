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التربية تعلن عن توفر منح في الباكستان

الأربعاء 09 يناير 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن توفر منح في الباكستان



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية الجزئية في معهد الكومستاس لتكنولوجيا المعلومات في إسلام آباد/ الباكستان، في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للعام 2019/2020.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المتوفرة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات للمقاعد والمنح الدراسية المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في وزارة التربية والتعليم العالي، موضحة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 31/1/2019.

#التربية #الباكستان

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