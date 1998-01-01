ابو هولي يعلن عن الرزمة الثانية للمشاريع التطويرية للمخيمات

غزة / سما /

اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي عن الرزمة الثانية للمشاريع التطويرية المقدمة لمخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية.

واضاف ابو هولي ان القيمة الاجمالية لهذه الرزمة بلغت مليون وثمانية وثمانون الف دولار امريكي ستنفذ خلال العام الحالي .

وافاد د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان خمسة مخيمات ستستفيد من الرزمة الثانية للمشاريع التطويرية للعام الحالي منها مخيم الامعري حيث خصص له "مشروع تاهيل وتعبيد طرق داخلية وانشاء شبكة صرف صحي وتصريف مياه امطار"، بالاضافة الى مشروع تاهيل وترميم قاعة مركز الشباب الاجتماعي" بقيمة اجمالية تبلغ 235000 دولار امريكي، فيما سيتم انشاء صالة متعددة الاغراض في مخيم طولكرم بكلفة تقديرية تبلغ 380000 دولار .

واضاف د. ابو هولي انه تم تمويل مشاريع متعددة في مخيم عسكر القديم بقيمة اجمالية تبلغ 255000 دولار من بينها شراء ارض بمحاذاة المخيم وانشاء مسبح مغلق في حديقة الشهيد ياسر عرفات الى جانب مخيم عين السلطان في اريحا، حيث خصص له مبلغ 128000 دولار لتمويل استكمال مشروع انشاء مجمع تجاري عين السلطان، بالإضافة الى تخصيص مبلغ 90000 دولار لمخيم قدوره في رام الله لتشطيب الطابق الثالث من مقر اللجنة الشعبية للخدمات.

واكد ان الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية يوليان اهمية قصوى لتحسين المخيمات وتطويرها، وتحسين اوضاع اللاجئين بما يعزز صمودهم ويخفف من معاناتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .

واضاف ان دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع كل الاطراف المعنية والجهات الحكومية المختصة والجهات الدولية والعربية المانحة لتوفير تمويل تنفيذ مشاريع تطويرية ذات اولية للمخيمات تساهم في تحسين وتطوير المخيمات وتخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين .

واوضح د. ابو هولي انه سيعلن قريبا عن الرزمة الثالثة من المشاريع التطويرية التي ستشمل باقي المخيمات في المحافظات الشمالية لافتا الى ان الرزمة الأولى والثانية قد شملت عشرة مخيمات .

وكان قد اعلن الاسبوع الماضي عن الرزمة الأولى من المشاريع التطويرية للمخيمات في المحافظات الشمالية للعام 2019 بقيمة مليون دولار امريكي لخمسة مخيمات هي مخيم العروب، ومخيم بلاطة، ومخيم نور شمس، ومخيم عقبة جبر، ومخيم قلنديا.