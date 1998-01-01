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الحمد الله يدعو حماس الى تمكين الحكومة لنهضة القطاع الصحي بغزة

الأربعاء 09 يناير 2019 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يدعو حماس الى تمكين الحكومة لنهضة القطاع الصحي بغزة



رام الله /سما/

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله "من أهم مقومات صمود المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة قطاعي الصحة والتعليم، ولهما الاولوية حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، حيث تم رصد ما يقارب ثلثي الموازنة لصالحهما، وادعو في هذا السياق حركة حماس الى تمكين الحكومة في قطاع غزة لخدمة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي كالضفة الغربية".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الطابق الرابع لمديرية صحة رام الله والبيرة، اليوم الاربعاء، وتفقده لإعادة تأهيل باقي طوابق المبنى، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزير الصحة د. جواد عواد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف الحمد الله: "على المواطن أن يثق بالقطاع الصحي خاصة الحكومي، فالمشافي الحكومية متميزة بخدماتها نظرا للتطور والنقلة النوعية التي شهدها القطاع الصحي الحكومي، الامر الذي انعكس ايجابا أيضا على خفض نسبة التحويلات الخارجية والاتجاه إلى توطين الخدمات الطبية".

واشاد رئيس الوزراء بجهود المجتمع المدني والتعاون الوثيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك تجلى في تأهيل مبنى المديرية من خلال الدعم المقدم من لجنة اصدقاء مديرية صحة رام الله والبيرة، منوها إلى أهمية نقل هذه التجربة الى مختلف محافظات الوطن.

وأثنى الحمد الله على وزير الصحة د. جواد عواد وكافة كوادر وطواقم الوزارة، على هذه الانجازات النوعية، معتبرا انهم جنود أوفياء في كافة الظروف والأوقات، ويبذلون اقصى ما بوسعهم لخدمة المواطنين على أكمل وجه.

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