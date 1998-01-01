أنقرة: الصعوبات التي تواجهها واشنطن في انسحابها من سوريا سببها علاقتها بالإرهاب

انقرة / وكالات /

أكد وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو، أن واشنطن تواجه صعوبات في سحب قواتها من سوريا، أهمها علاقاتها الحميمة بالتنظيمات الإرهابية هناك.

وأضاف أوغلو، أن هناك صعوبات ميدانية مرتبطة بتطور الأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده تتغلب عليها.

ولفت إلى أن هناك آراء وتصريحات مختلفة تصدر عن الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا.

وأشار أوغلو إلى أنه لم تحدث أي مشكلة في تطبيق اتفاق إدلب المبرم مع موسكو حتى اليوم، آملا في بقاء الأمور كما هي مستقبلا، مجددا التأكيد على دعم بلاده لوحدة أراضي وحدود سوريا.

وأكّد أن التحضيرات متواصلة من أجل عقد القمة الثلاثية لرؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، المقررة في روسيا، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد ارتكب خطأ فادحا بتصريحاته حول سوريا فيما يخص حماية حلفاء واشنطن الأكراد، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تتنازل في قضية وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

كما اعتبر أردوغان أن حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن يكون ممثلا للأكراد، وأنه ووحدات حماية الشعب الكردية، وجهان لعملة واحدة.