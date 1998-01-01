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الهلال الأحمر الإيراني ينفي إغلاق مستشفاه في دبي

الأربعاء 09 يناير 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الإيراني ينفي إغلاق مستشفاه في دبي



دبي / وكالات/

نفى قسم العلاقات العامة لدى جمعية الهلال الأحمر الإيراني أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام، حول إغلاق الحكومة الإماراتية مستشفى "الإيرانيين" في دبي.

وورد في بيان للجمعية، أنه "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن مستشفى الإيرانيين في دبي ما زال يواصل نشاطه رغم المشاكل التي يواجهها".

وأشار إلى أن الإمارات "وضعت عقبات أمام نشاطات المستشفى ودعت دائرة الصحة في دبي، جميع شركات التأمين إلى إيقاف خدماتها له"، مؤكدا أنه "على الرغم من كل هذه العقبات فإن المستشفى ما زال مفتوحا".

وأكد البيان أن المستشفى المذكور، "يعمل حاليا على عرض حل وسط منطقي لممارسة نشاطاته واتخاذ قرار وفقا لقوانين الإمارات مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد والتنسيق التام مع الجهات العليا وذات الصلة وسيتم الإعلان عن القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن السلطات في مدينة دبي أغلقت مستشفى "الإيرانيين" بالكامل.

يشار إلى أن المستشفى المذكور يقع في منطقة الجميرا في دبي، وقد أهدى حاكم دبي الأرض المشاد عليها إلى جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، وتم بناؤه عام 1972 من قبل جمعية "شير وخورشيد" الإيرانية.

وأثيرت الكثير من المشاكل حول هذا المستشفى، الذي يعمل تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، حيث طلبت وزارة الصحة في دبي حسب الجمعية من شركات التأمين عدم تقديم الخدمات له.

المصدر: "إرنا"

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