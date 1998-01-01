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معبر رفح يعمل باتجاه واحد لليوم التالي

الأربعاء 09 يناير 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
معبر رفح يعمل باتجاه واحد لليوم التالي



غزة / سما /

تواصل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي فتح معبر رفح البري لعبور الافراد والشاحنات التجارية باتجاه واحد فقط من مصر الى قطاع غزة لحين التوصل لحلول تسمح بإعادة موظفي السلطة الفلسطينية مرة اخرى لإدارة المعبر.

واوقفت مصر حركة عبور المسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة الى مصر بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من المعبر الفلسطيني بسبب التوترات الراهنة بين حركتي فتح وحماس.

وقد أخطرت مصر الجانب الفلسطيني بقطاع غزة بتوقف حركة العبور بمعبر رفح البري باتجاه مصر، بينما تسمح السلطات المصرية بعبور العالقين الفلسطينيين بالجانب المصري لقطاع غزة بالإضافة الى ادخال الشاحنات التجارية.

وقال مصدر أمني بمعبر رفح البري ان أمس الثلاثاء عبر من مصر الى قطاع غزة 45 مسافرا فلسطينيا فقط، بينما سمحت السلطات المصرية بإدخال 68 شاحنة بضائع تجارية متنوعة من مواد بناء ومواد غذائية.

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