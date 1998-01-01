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نابلس: القبض على عصابة نصب وتزوير

الأربعاء 09 يناير 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس

تمكن جهاز المخابرات العامة في محافظة نابلس من القبض على عصابة تعمل في مجال النصب والاحتيال والتزوير كانت نشطة في المحافظات الشمالية.

وصرح مصدر امني في جهاز المخابرات أن العصابة مكونة من 4 أفراد بينهم سيدة وان الموقوفين جميعهم من محافظة نابلس.

وكان نشاط هذه العصابة يتمثل بشراء مركبات، وأدوات كهربائية من أكثر من محافظة بواسطة شيكات مزورة، وترويج "مصكوكات ذهبية" مزورة، مدعين أنهم قاموا بجلبها من تركيا.

وأفاد المصدر أن احد أفراد العصابة لا يزال فارا من وجه العدالة وهو من قرية عوريف.

واهاب جهاز المخابرات العامة من جميع المواطنين، اخذ الحيطة والحذر خلال إجراء تعاملاتهم التجارية، مؤكدا أن المساس بالامن الاقتصادي وخلق حالة من عدم الثقة في السوق التجاري الفلسطيني غير مسموح وسيواجه بكل قوة. 

وأكد المصدر أن الموقوفين تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

#عصابة #نصب

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