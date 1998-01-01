نابلس: القبض على عصابة نصب وتزوير

نابلس

تمكن جهاز المخابرات العامة في محافظة نابلس من القبض على عصابة تعمل في مجال النصب والاحتيال والتزوير كانت نشطة في المحافظات الشمالية.

وصرح مصدر امني في جهاز المخابرات أن العصابة مكونة من 4 أفراد بينهم سيدة وان الموقوفين جميعهم من محافظة نابلس.

وكان نشاط هذه العصابة يتمثل بشراء مركبات، وأدوات كهربائية من أكثر من محافظة بواسطة شيكات مزورة، وترويج "مصكوكات ذهبية" مزورة، مدعين أنهم قاموا بجلبها من تركيا.

وأفاد المصدر أن احد أفراد العصابة لا يزال فارا من وجه العدالة وهو من قرية عوريف.

واهاب جهاز المخابرات العامة من جميع المواطنين، اخذ الحيطة والحذر خلال إجراء تعاملاتهم التجارية، مؤكدا أن المساس بالامن الاقتصادي وخلق حالة من عدم الثقة في السوق التجاري الفلسطيني غير مسموح وسيواجه بكل قوة.

وأكد المصدر أن الموقوفين تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.