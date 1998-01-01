صور.. "تكافل" تعلن وصول قافلة مساعدات طبية لقطاع غزة بتمويل اماراتي

غزة / سما /

نظمت اللجنة الوطنية والاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي في غزة ، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة تسلم القافلة الطبية المقدمة للشعب الفلسطيني من الهلال الاحمر الاماراتي، وذلك في اطار برنامج المساعدات الطبية الذي تنفذه "تكافل" بتمويل من الهلال الاحمر الاماراتي.

وقال شريف النيرب المتحدث باسم اللجنة الوطنية والاسلامية للتكافل الاجتماعي، "تنفيذ لما اعلنته "تكافل" عن مشروع مرضى ومحتاجي القطاع بالاحتياجات الطبية بدعم وتمويل من الهلال الاحمر الاماراتي ،اليوم تقدم لجنة تكافل قوافل مساعدات طبية لمرضى ومحتاجي القطاع من خلال مستشفى الشفاء.

واضاف: "أن مستشفى الشفاء تعتبر اهم المراكز الطبية في القطاع والتى تعاني كسائر المؤسسات الصحية الاخرى نتيجة الازمة الصحية التى تخترق كل جدران المؤسسات الصحية بسبب الحصار الاسرائيلي المطبق على قطاع غزة".

ووجه النيرب شكره وتقديره للهلال الاحمر الاماراتي ودولة الامارت على ما يقدموه من دعم للشعب الفلسطيني.

وأكد جواد الطيبي مسؤول دائرة الصحة بلجنة تكافل، على وقوف تكافل بجانب ابناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، اضافة الى وقوفها بجانب كل مريض ومصاب ، لنقدم لهم هذا الدعم السخى من دولة الامارات والهلال الاحمر الاماراتي، و لنقدم لشعبنا بلسم العلاج.

وتابع: "وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر لدولة الامارات وشعبها ، ونقول لشعبنا ان لكم اشقاء لن يتركوا قطاع غزة ، ولن يتركوا مرضانا بدون علاج وسيستمر باذن الله دعم الامارات للشعب الفلسطيني "

وشكر منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة، باسم "الصحة" دولة الامارات والهلال الاحمر الذي قدم هذه المنحة بواسطة اللجنة الوطنية والاسلامية للتكافل الاجتماعي، موضحا انها جاءت كبلسم حقيقي في ظل ازمة طاحنة من نقص الادوية .

وأشار البرش ، الي ان العجز في الادوية وصل الى اكثر من 45 بالمئة ، الامر الذي أدى لضغط كبيرعلى الوزارة ، وبين ان المنحة عبارة عن ادوية خاصة بامراض الطوراى وغرف العمليات والعناية الفائقة ، التي كانت منتقاة بالنسبة للوزارة ونحن بأمس الحاجة لهذه الادوية التي جاءت من خلال لجنة تكافل.