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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأربعاء 09 يناير 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة/سما/

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين اليهود، علمًا أنها فتحته الساعة السابعة صباحًا.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 31 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأشارت إلى أن 10 عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد، وتجولوا في مصلياته.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى إجراءاتها الأمنية بحق الفلسطينيين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية لحين خروجهم منه.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل منذ الصباح للمسجد الأقصى، لتلقي دروس العلم وقراءة القرآن الكريم، بالرغم من قيود الاحتلال وبروده الطقس والأجواء الماطرة.

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