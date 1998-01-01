  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ادعيس: أكثر من 100 انتهاكا إسرائيليا بحق الأقصى والابراهيمي الشهر المنصرم

الأربعاء 09 يناير 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت أكثر من 100 اعتداء وانتهاك بحق المقدسات ودور العبادة خلال شهر كانون الاول المنصرم.

وأوضح ادعيس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المسجد الأقصى المبارك تعرض لنحو 30 انتهاكا ما بين اقتحام وتدنيس لساحاته، فيما منعت قوات الاحتلال رفع الأذان خلال الشهر ذاته بالمسجد الابراهيمي في الخليل 51 وقتا.

وأشار إلى أن بقية الاعتداءات توزعت ما بين حفريات، خاصة في سلوان، واقتحام مقامات، ومسيرات عنصرية استفزازية في البلدة القديمة من القدس، واعتقالات وابعاد عن المسجد الاقصى، وشعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وقال ادعيس إن الشهر المنصرم شهد تزايدا في عدد المقتحمين للمسجدين الأقصى والحرم الإبراهيمي، بذريعة الاعياد اليهودية.

وأضاف أن عصابات ما يسمى "جبل المعبد" افتتحت "مذبح الهيكل" قرب المسجد الأقصى، قرب ساحة البراق، ليكون موقعا لتقديم قرابينهم خلال الأعياد اليهودية، وحاول عدد منهم ذبح قرابين في إحدى الحدائق العامة الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى، بعد أن سمحت لهم الشرطة الإسرائيلية بأداء طقوس تلمودية في المكان .

ولفت إلى أن شرطة الاحتلال اقتحمت مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، واجرت عمليات تفتيش داخله، ومنعت موظفي الأوقاف الإسلامية من تنظيف الحجارة والرخام داخله.

وأشار ادعيس إلى الاقتراح الذي قدمه أعضاء في الكنيست للجنة الوزارية للتشريع، بخصوص القانون العنصري، الذي يهدف إلى تقييد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، وهذه هي المرة الخامسة، التي يقدم فيها هذا التشريع، تحت مسميات مختلفة لكن بنفس الجوهر والأهداف .

وأوضح أن الاحتلال يواصل حفرياته في منطقة سلوان، التي شهدت هذا الشهر انهيارات أرضية وتشققات جراء الانفاق اسفلها، كما حصل انهيار أرضي خلف "مسجد عين سلوان" بحي وادي حلوة بالبلدة، علماً أن هذه المنطقة لطالما شهدت انهيارات مماثلة بسبب الحفريات المتواصلة أسفل الحي ومبانيه بهدف شق المزيد من الأنفاق المتجهة الى أسفل الاقصى ومنطقة البراق.

وفي نابلس، أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق، جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مئات المستوطنين، "قبر يوسف" شرق المدينة، بحماية جيش الاحتلال.

وفي الخليل، اقتحم عشرات المستوطنين (منطقة مماس) في حلحول بحماية جيش الاحتلال، بهدف إقامة احتفالات تلمودية في المكان، كما نفذ عشرات المستوطنين عمليات عربدة وازعاج في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وحارة جابر في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وفي سلفيت، خط متطرفون، شعارات عنصرية على مسجد في ياسوف وادوا صلوات تلمودية بمقامات كفل حارس.

#يوسف ادعيس

أخبار ذات صلة

ادعيبس- ارشيف

ادعيس يقرر إعادة 132 موظفا من اصل 276 بوزارة الاوقاف

حماس - اسرائيل

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

أبو عيطة

أبو عيطة : صرف رواتب بنسبة 50% لموظفي غزة عن الشهر المقبل

قمة عربية- ارشف

اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل

رواتب -ارشيفية

صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري

فتح: حماس اعتقلت أكثر من 500 من قادتنا وأبنائنا منذ أمس

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح بغزة يرد على تصريحات توفيق الطيراوي والتي طالب فيها باقالة قيادة الحركة

فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس

الرئيس سيتخذ سلسلة «إجراءات قاسية» لتقويض «حماس» وابلغ السيسي بالقرارات

والا العبري يتساءل : "أين ذهبت قوات ضبط حماس على طول حدود قطاع غزة ؟

فيديو وصور : هكذا اعتقل جنود الاحتلال المطارد " عاصم البرغوثي

حسين الشيخ : لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني

آيزنكوت: نريد تهدئة طويلة وبدون الأموال القطرية سيأتي الانفجار سريعا من غزة

الأخبار الرئيسية

thumb

تشريعي غزة يقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس

مصادر : جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح ووفد مصري يصل غزة قريبا

صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018

القيادة تبقي الباب مواربا وتنتظر تحركات «الفرصة الأخيرة» لمصر قبل أي إجراءات جديدة

عباس هنية - ارشيف

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الثقة في قياداتهم