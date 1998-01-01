رابطة علماء فلسطين تجتمع مع رؤساء لجان الإصلاح في قطاع غزة

غزة / سما /

عقدت رابطة علماء فلسطين اجتماعا مع رؤساء لجان الإصلاح التابعين لها في محافظات قطاع غزة ، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة ، وذلك في مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

حيث ثمن نائب رئيس الرابطة د. سالم سلامة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها قرابة 500 رجل إصلاح ، يعملون في 46 لجنة إصلاح تابعة لرابطة علماء فلسطين ، وأكد أنهم يواصلون الليل بالنهار لرأب الصدع بين الناس ، وإصلاح ذات البين لوجه الله سبحانه وتعالى.

وشكر جهود رئيس الرابطة د. مروان أبو راس التي يقوم بها في الخارج خلال الوقت الحالي لعمله الدؤوب للنهوض بعمل الرابطة وتوفير الدعم اللازم لدوائرها المتعددة.

وفي ذات السياق أعلن رئيس دائرة الإصلاح أ. د. ماهر الحولي أن لجان الإصلاح التابعة للرابطة أنهت حل أكثر من 13000 قضية خلال العام المنصرم 2018 م ، وأشار أن دائرة الإصلاح تعمل بشكل حثيث للنهوض برجال الإصلاح وصقل مهاراتهم.

بدوره استعرض رئيس دائرة الوعظ والإرشاد د. يوسف الشرافي العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد فضل الإصلاح بين الناس ، والأجر العظيم الذي أعده الله تعالى للمصلحين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للاستماع لرؤساء لجان الإصلاح ، وتناقشوا في أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل اللجان في محافظات قطاع غزة.

وتم توزيع مبلغ 100 دولار لكل لجنة إصلاح تابعة للرابطة ، وذلك مصاريف تشغيلية لتسهيل سير مهام عملها في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسات في قطاع غزة.