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عرض لوحة بانكسي التي تمزقت تلقائيا في ألمانيا

الأربعاء 09 يناير 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض لوحة بانكسي التي تمزقت تلقائيا في ألمانيا



وكالات / سما /

تعرض لوحة فنان الشارع البريطاني بانكسي التي تمزقت تلقائيا، بعيد بيعها في مزاد في تشرين الأول/اكتوبر لمدة شهر في ألمانيا اعتبارا من الخامس من شباط/فبراير على ما أعلن متحف فرايدر بوردا في بادن بادن.

وستعرض اللوحة التي تمزقت جزئيا إلى قصاصات عمودية للمرة الأولى للعامة منذ تمزقها خلال مزاد لدار “سوذبيز” على ما أوضح المتحف في بيان.

وستعرض اللولحة وهي بعنوان “لوف إز إن ذي بن” حتى الثالث من آذار/مارس.

وقال هينينغ شايبر مدير المتحف في البيان “نتوقع اهتماما خاصا من قبل الشباب ومحبي بانكسي” مشيرا إلى أن المعرض يسهم في “جعل الفن في متناول الجميع”.

وكان تمزق اللوحة تلقائيا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر أثار ذهول الحضور بعيد شرائها بسعر 1,042 مليون دولار لدى دار “سوذبيز” في لندن، وأثار ضجة في سوق الفن.

وكان الفنان الذي لا يكشف عن هويته خطط لتمزق اللوحة بنفسه.

وفي شريط فيديو، كشف الفنان عن الآلية التي وضعها في الإطار المذهّب الكثيف الذي يحيط باللوحة، وهي رسم بالأكليريك لأحد أشهر أعماله الجدارية يمثّل فتاة صغيرة تفلت بالونا أحمر على شكل قلب.

وأكدت السيدة التي اشترت اللوحة قرارها اقتناء اللوحة رغم تمزقها.

#بانكسي

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