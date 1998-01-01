ابو يوسف والاحمد الى سوريا لبحث اعمار المخيمات

رام الله /سما/

يتوجه عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف وعزام الاحمد غدا الخميس الى سوريا للبحث مع قيادات سورية وقيادة الفصائل الفلسطينية هناك اعادة اعمار المخيمات وخاصة مخيم اليرموك.

وقال عضو اللجنة واصل ابو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء، ان اعادة اعمار مخيم اليرموك على سلم اولويات القيادة والرئيس محمود عباس، مشيرا الى انه سيتم عقد عدة لقاءات مهمة هناك في ظل الظروف والاوضاع التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وانسداد الافق امام المصالحة الوطنية واجراءات حماس الاخيرة في قطاع غزة.

واعتبر ابو يوسف قرار سوريا إعادة اعمار مخيم اليرموك وإعادة سكانه الى مخيم يحمل مضامين سياسية مهمة في مواجهة حماية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيدا بالجهود التي تبذلها لجنة الإشراف على إعادة إعمار المخيم ومقبرة الشهداء في سوريا التي تضم أكثر من ألف ضريح لشهداء الثورة الفلسطينية من بينهم ابو جهاد وسعد صايل.

واشار ابو يوسف الى انه سيشارك والاحمد في احياء الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية بعد غد الجمعة وافتتاح مكتب تلفزيون فلسطين في العاصمة السورية دمشق.