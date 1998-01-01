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أمور تتمناها كل امرأة...في زوجها

الأربعاء 09 يناير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمور تتمناها كل امرأة...في زوجها



وكالات / سما /

العلاقة بين الرجل والمرأة هذا السر العميق القديم الذي يرفغ كل طرف في فهم الطرف الآخر وأمنية كل منهما لمعرفة رغبات ومشاعر الطرف الأخر للعيش في سعادة وسلام..وماذا تحتاج المرأة من الرجل وماذ ا يحتاج الرجل من المرأة...

أخبرها يومياً أنك تحبها

كل منا يحتاج التأكيد علي أنه محبوب ..وهذا لا يلزمك علي أن تخبرها وتقول لها يومياً "أنا أحبك" ولكن يمكنك تحقيق ذلك بطرق كثيرة مثل الهدايا - قبلة الرأس- الاحسان لأهلها- التنزه- السفر- المعروف- القيام بمهام منزلية لمساعدتها.

التفهم والتسامح

لا يصل منا لمرحلة الكمال لذلك فزوجتك تستحق أن تتفهم وضعها والاستعداد لمسامحتها اذا اخطأت وتذكر بأن لا علاقة بالبقاء طالما لا يوجد الغفران.

المحادثة

حاول أن تخلق مساحة من الحوار لأن الانحصار في المحادثات الخاصة بالعمل والأهل والمشكلات يسبب الفتور وخلق فجوة بينكما..

وقت خاص لزوجتك

حاول أن تخصص وقتا محددا لزوجتك.

استمع جيداً لها

من المحبط جداً للمرأة أن لا تجد معك المساحة التي تتمناها  فهي تريدك حبيب وصديقك وأخ وليس فقط زوج له حقوق شرعية...أخرص علي تخصيص وقت ما للاستماع لها فقط دون التعليق فهي تريدك مستمعا أكثر من ناصح أو ناقد.

المشاركة

يجب عليك أن تشاركها في مسئولية الأطفال والرعاية الخاصة بهم ..لذا لا تتجاهل زوجتك أذا طلبت منك تنفيذ مسئوليتك تجاه أطفالك ومتطلبات المنزل فكن معها.

الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية

العديد لا يهتمون بصحتهم وبالأحري الرجل ..أحرص علي أناقتك ونظافتك الشخصية ..تعطر دائماً أحرص علي نظافة الفم والأسنان ولا تنسي تقليم الأظافر، فيجب عليك أن تتزين لها كما تتزين لك.

 
 
#امرأة #الزوج

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