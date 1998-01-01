الاحتلال يعتقل (11) مواطناً من الضّفة فجر اليوم

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (11) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين، بينهم أطفال من بلدتي تقوع وبيت فجار في محافظة بيت لحم، وهم: موسى محمود العمور (18 عاماً)، ونور الدين محمود العمور (15 عاماً)، وأحمد فتحي العمور (14 عاماً)، وصهيب محمد العمور (16 عاماً)، ومأمون إبراهيم العمور (17 عاماً)، وعمر ذياب ثوابتة، وأمير مراد طقاطقة، واسماعيل رائد طقاطقة، وعلي أيمن طقاطقة ونبيل محمود ثوابتة.

كما اعتقل الفتى حفظي أكرم حفظي هرشة (17 عاماً) من بلدة قفين في محافظة طولكرم.