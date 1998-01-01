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لا تترددوا في ممارسة السباحة في الشتاء

الأربعاء 09 يناير 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا تترددوا في ممارسة السباحة في الشتاء



وكالات / سما /

"عادة ما يقدم كثيرون على نزول البحر والسباحة في موسم الصيف لارتفاع درجات الحرارة، إلا أن السباحة في الشتاء تعد مناسبة وصحية أيضا للجسم على رغم البرودة التي تمنع من الإقبال على ذلك"، هي تغريدة أطلقها الدكتور هاني علاء عبر صفحته الخاصة في " تويتر"، حيث يلفت الانتباه من خلالها إلى رياضة السباحة التي يهملها الكثيرون في الشتاء، مؤكدا أنها مناسبة وصحية، لكن دون أن يذكر فوائدها، وهو ما جعل كل من يقرأ هذه التغريدة يشعر بالقشعريرة لمجرد تذكر الماء البارد.

المستخدمة نور محمد واحدة من هؤلاء حيث كتبت تغريدة تقول فيها "بس السباحة والغوص في فصل الشتاء مضر للصحة، يعمل إنفلونزا، ربي يعطيك الصحة". موقع "Life Hack" فند خطأ ما قالته نور، مؤكداً أن السباحة في الشتاء لها خمس فوائد صحية، أهمها تقوية جهاز المناعة، مشيراً إلى أن السباحة في الماء البارد ترفع عدد خلايا الدم البيضاء في الدم، "فالجسم يرفع من آليات الدفاع عن نفسه للتفاعل مع الظروف المتغيرة"، بحسب المقال المنشور في الموقع الصحي المتخصص.

من جهة ثانية، تعمل السباحة في الطقس البارد على زيادة تدفق الدم في الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية من أجل تدفئة الجسم، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن ضعفها، بالمقابل تتطلب تدفئة الجسم أثناء السباحة في الماء البارد حرق المزيد من السعرات الحرارية، وهذا خبر سار للرياضيين والذين يبحثون عن إنقاص وزنهم.

من جانب آخر، يقوم المخ بإفراز الأندروفين الذي يعطي شعوراً جيداً عند ممارسة بعض الأنشطة والتمارين، وعليه فإن السباحة في الماء البارد تساهم في علاج الاكتئاب وتجاوز الألم، كما أنها تخفف الضغط العصبي وتزيد الشعور بالهدوء والاسترخاء والسعادة.

لكن على رغم كل هذه الفوائد لممارسة السباحة في فصل الشتاء يبقى الخوف قائماً من برودة الطقس والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولأجل ذلك ذكر موقع "active" مجموعة من النصائح للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة في الطقس البارد. أول نصيحة هي ضرورة ارتداء القبعة وبذلة السباحة للحفاظ على درجة حرارة الجسم تحت الماء، كما نصح بوضع سدادات الأذن، لمنع دخول الماء وكذا للحفاظ على درجة حرارة الجسم، بخاصة عند انخفاض درجة حرارة الماء.

الأمر الثاني هو النصح بغسل الوجه بالماء البارد قبل السباحة، من أجل تخفيف الشعور بصدمة الماء البارد، والتي تكون سبباً في انكماش الرئتين، وبالتالي حدوث مشاكل في التنفس، كما ينصح بممارسة رياضة السباحة في الصباح لمدة 10 إلى 15 دقيقة، تقليلل من تأثير صدمة المياه الباردة، ونبه التقرير إلى أن ممارسة السباحة في الماء البارد، يمكن أن تؤدي إلى فرط التهوية أو الشعور بالذعر، مما يوّلد الرغبة في السباحة ببطء، غير أنه طمأن محبي السباحة في الصيف بأنه مع الممارسة سيعتادون على السباحة في الماء البارد وسيحبون السباحة في الشتاء.

#السباحة #الشتاء

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