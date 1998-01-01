  1. الرئيسية
  2. الصحة

بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها

الأربعاء 09 يناير 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها



وكالات / سما /

لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة إلا أنها لم تجد ضرراً من استخدامها.

وأجريت الدراسة المنشورة في الدورية الطبية البريطانية بطلب من منظمة الصحة العالمية بهدف تطوير إرشادات لاستخدام بدائل السكر للتحلية مثل أسبرتام وستيفيا.

من جهته، قال كبير الباحثين ومدير معهد الأدلة الطبية بجامعة فرايبورغ في ألمانيا، يورج مياربول، إنه "للأسف ليست لدينا بيانات كافية للتقييم الكامل للفوائد والأضرار المحتملة لبدائل السكر".

وأوضح مياربول في رسالة بالبريد الإلكتروني أن معظم الدراسات التي أجريت في هذا الصدد إما صغيرة أو مختصرة. وتابع "نحتاج إلى أبحاث أكثر وأفضل حول هذا الموضوع".

وجمع مياربول وزملاؤه الأبحاث التي تناولت تأثير بدائل السكر الصناعية على نواح صحية مهمة كالوزن ومستويات السكر في الدم. واستقروا في نهاية المطاف على 56 دراسة، بينها 35 تجربة سريرية.

كما أظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن بدائل السكر قد تحسن قليلاً مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول وكذلك السكر في الدم.

ولفتت دراستان إلى أن تحسناً طفيفاً للغاية طرأ على مستويات السكر في الدم لدى المشاركين، وعددهم 174 شخصاً، عند استخدام بدائل السكر.

من جانبه، قال الدكتور عزيز الخطيب، وهو طبيب للقلب في مركز ديترويت الطبي التابع لمستشفى هاربر في ولاية ميشيغان الأميركية، إنه "بالنسبة للسواد الأعظم من الناس ربما لا توجد أي فوائد صحية لبدائل السكر. أما من يستهلكون كميات مفرطة من السكريات خاصة المشروبات المحلاة بالسكر فإن استخدام مصدر التحلية الخالي من السعرات الحرارية هو البديل الأقل إضراراً بالصحة".

ولفت الخطيب إلى أن إحدى الاستراتيجيات الأفضل لخسارة الوزن هي الإكثار من شرب الماء.

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "أظهرت إحدى الدراسات أن التحول من المشروبات الخالية من السكر إلى الماء ساعد النساء على خسارة الوزن. وباستهلاك هذه البدائل تكون قد تجاوزت عقبة رئيسية على طريق الأكل الصحي وهي إدمان السكر".

#السكر #فوائد

أخبار ذات صلة

الضحك لا يسبب التجاعيد! وله فوائد كثيرة

فوائد شرب النعناع كثيرة .. تعرف عليها

فوائد صحية للضحك لم تكن تتوقعها

المشمش...فوائد صحية لا تعد ولا تحصى

7 فوائد صحية لسمك السلمون

5 فوائد صحية مذهلة لخل التفاح.. اكتشفيها

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح بغزة يرد على تصريحات توفيق الطيراوي والتي طالب فيها باقالة قيادة الحركة

فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس

الرئيس سيتخذ سلسلة «إجراءات قاسية» لتقويض «حماس» وابلغ السيسي بالقرارات

والا العبري يتساءل : "أين ذهبت قوات ضبط حماس على طول حدود قطاع غزة ؟

فيديو وصور : هكذا اعتقل جنود الاحتلال المطارد " عاصم البرغوثي

حسين الشيخ : لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني

الهباش: حماس لن تأتي للمصالحة إلا مرغمة و بالسلاسل وننسق مع مصر والعمق العربي

الأخبار الرئيسية

مصادر : جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح ووفد مصري يصل غزة قريبا

صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018

القيادة تبقي الباب مواربا وتنتظر تحركات «الفرصة الأخيرة» لمصر قبل أي إجراءات جديدة

اصابة مستوطنة اثر عملية طعن قرب "ارمون هنتسيف" بالقدس المحتلة

عباس هنية - ارشيف

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الثقة في قياداتهم