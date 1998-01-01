السجن 11 سنة لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران

القدس المحتلة / سما /

وقّع وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيجيف، اتفاقًا مكتوبًا مع مكتب الادّعاء العام الإسرائيلي، يعترف من خلاله بإدانته بالتجسس لصالح إيران مقابل صدور حكم مخفف عليه بالسجن 11 عاما.

واعتقل سيجيف في مايو/ أيار 2018 بتهمة التجسس لصالح إيران، ووجهت له لائحة اتهام تضمنت مساعدة العدو وقت الحرب، والتجسس ضد إسرائيل، والتصرف بنية إيذاء أمن الدولة مشيرةً إلى أنه عمل جاسوسًا منذ عام 2012 وحتى اعتقاله.

وبحسب لائحة الاتهام فإن سيجيف تصرف كعميل استخباراتي لإيران، وفي سياق أنشطته قام بالعديد من الأعمال التي من شأنها مساعدة إيران في حربها ضد إسرائيل، كما قدم معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة مثل مواقع المنشآت الأمنية وأسماء أفراد الأمن وغير ذلك.