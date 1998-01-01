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لجنة بالكنيست توافق على انشقاق الطيبي

الأربعاء 09 يناير 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة بالكنيست توافق على انشقاق الطيبي



القدس المحتلة / سما /

 وافقت لجنة النواب بالكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على طلب أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، بالانشقاق عن القائمة العربية المشتركة التي تعتبر القوة الثالثة في الكنيست.

وقرر الطيبي زعيم الحركة العربية للتغيير، أمس الثلاثاء، خوض الانتخابات المقبلة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل، بشكل منفصل بعيدًا عن القائمة المشتركة، بعد خلافات على رئاستها ومطالبته بأن تكون رئاسة القائمة مشتركة وليست مرهونة بشخصية واحدة.

ووفقًا للقناة العبرية العاشرة، فإن الطيبي قدّم طلبًا إلى لجنة الكنيست لإعلان انفصاله عن القائمة العربية المشتركة ووافقت عليه صباح اليوم. مشيرةً إلى أنه لم يحدد بعد فيما إذا كان سيخوض الانتخابات منفصلاً باسم حزبه الحالي أو باسم جديد أو بتحالف مع جهة أخرى.

ويتوقع أن يتسبب انشقاق الطيبي في سقوط مدوٍ للقائمة المشتركة مع قرار جمال زحالقة وحنين زعبي عدم الترشح للانتخابات المقبلة.

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