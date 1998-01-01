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الاحتلال يعتقل فتى من بيت أمر ويفتش منازل في صوريف

الأربعاء 09 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، وفتشت منازل في بلدة صوريف غرب المحافظة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الفتى ياسين عادل الزعاقيق (15 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف غرب الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وأجرت تفتيشات فيها، واستولت على أموال من منزل المواطن مجاهد الهور، واقتحمت محلات الوردة الحمراء الزراعية في مدينة الخليل وعبثت بمحتوياتها.

#الاحتلال

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