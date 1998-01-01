  1. الرئيسية
  2. الرياضة

3 أسباب جعلت المنتخب السعودي يفترس كوريا الشمالية

الأربعاء 09 يناير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 أسباب جعلت المنتخب السعودي يفترس كوريا الشمالية



وكالات / سما /

فاز المنتخب السعودي على نظيره كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مكتوم بن راشد وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أسيا 2019.

المنتخب السعودي تقدم بهدف أول عن طريق هتان باهبري بالدقيقة 28 ومن ثم سجل محمد آل فتيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 والثالث عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 70 واختتم فهد المولد أهداف الأخضر بهدف رابع بالدقيقة 87.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب السعودية في المجموعة الخامسة بصحبة منتخبات؛ كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

بداية مبشرة وجيدة للغاية للمنتخب السعودي أمام منتخب كوريا الشمالية الذي بالتأكيد ليس بالخصم السهل، لكن الأخضر تحت قيادة بيتزي عبر بقوة عن نفسه وأعطى تحذير قوي للمنتخبات الأخرى أنه قادم بقوة.

وفيما يلي نرصد لكم أسباب تفوق المنتخب السعودي على كوريا الشمالية خلال التقرير التالي:

1- الاستحواذ الإيجابي:

شهدت بداية الشوط الأول استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك، وذلك وسط تراجع تام من لاعبي كوريا حتى جاء هتان باهبري وسجل هدف التقدم في الدقيقة 28.

2- تألق العويس في بعض الكرات:

رغم أن منتخب كوريا الشمالية ليس الخصم القوي ولم يشكل خطورة كبيرة على المنتخب السعودي لكن العويس ظهر في بعض الكرات ببراعة وبالتحديد الكرة الخطيرة التي جاءته في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه.

3- تنظيم الأخضر والانسجام:

كان هناك انسجام وتنظيم واضح جداً بين خطوط المنتخب السعودي في مباراة اليوم كما أن بيتزي أدار اللقاء بشكل جيد وبتركيز واختار تشكيلة جيدة وهي نفس اللاعبين المتألقين في الدوري السعودي.

#كوريا الشمالية #المنتخب السعودي

أخبار ذات صلة

thumb (1)

3 أسباب جعلت البرشا خارج الخدمة أمام سان جيرمان

فيديو.. كوريا الجنوبية تُذل المنتخب الالماني وتخرجه من الدور الاول في المونديال

المنتخب السعودي يعين مدرباً مؤقتاً

المنتخب السعودي الأولمبي يصل دبي استعدادا للتصفيات الآسيوية

هازارد يصدم المنتخب السعودي بتصريح غريب

طاهي خاص للاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 2018

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح بغزة يرد على تصريحات توفيق الطيراوي والتي طالب فيها باقالة قيادة الحركة

الرئيس سيتخذ سلسلة «إجراءات قاسية» لتقويض «حماس» وابلغ السيسي بالقرارات

صور وفيديو : أعداد ضخمة من "صراصير الليل" تغزو الحرم المكي

والا العبري يتساءل : "أين ذهبت قوات ضبط حماس على طول حدود قطاع غزة ؟

فيديو وصور : هكذا اعتقل جنود الاحتلال المطارد " عاصم البرغوثي

حسين الشيخ : لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني

الهباش: حماس لن تأتي للمصالحة إلا مرغمة و بالسلاسل وننسق مع مصر والعمق العربي

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018

القيادة تبقي الباب مواربا وتنتظر تحركات «الفرصة الأخيرة» لمصر قبل أي إجراءات جديدة

اصابة مستوطنة اثر عملية طعن قرب "ارمون هنتسيف" بالقدس المحتلة

عباس هنية - ارشيف

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الثقة في قياداتهم

فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس