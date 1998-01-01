3 أسباب جعلت المنتخب السعودي يفترس كوريا الشمالية

وكالات / سما /

فاز المنتخب السعودي على نظيره كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مكتوم بن راشد وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أسيا 2019.

المنتخب السعودي تقدم بهدف أول عن طريق هتان باهبري بالدقيقة 28 ومن ثم سجل محمد آل فتيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 والثالث عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 70 واختتم فهد المولد أهداف الأخضر بهدف رابع بالدقيقة 87.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب السعودية في المجموعة الخامسة بصحبة منتخبات؛ كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

بداية مبشرة وجيدة للغاية للمنتخب السعودي أمام منتخب كوريا الشمالية الذي بالتأكيد ليس بالخصم السهل، لكن الأخضر تحت قيادة بيتزي عبر بقوة عن نفسه وأعطى تحذير قوي للمنتخبات الأخرى أنه قادم بقوة.

وفيما يلي نرصد لكم أسباب تفوق المنتخب السعودي على كوريا الشمالية خلال التقرير التالي:

1- الاستحواذ الإيجابي:

شهدت بداية الشوط الأول استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك، وذلك وسط تراجع تام من لاعبي كوريا حتى جاء هتان باهبري وسجل هدف التقدم في الدقيقة 28.

2- تألق العويس في بعض الكرات:

رغم أن منتخب كوريا الشمالية ليس الخصم القوي ولم يشكل خطورة كبيرة على المنتخب السعودي لكن العويس ظهر في بعض الكرات ببراعة وبالتحديد الكرة الخطيرة التي جاءته في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه.

3- تنظيم الأخضر والانسجام:

كان هناك انسجام وتنظيم واضح جداً بين خطوط المنتخب السعودي في مباراة اليوم كما أن بيتزي أدار اللقاء بشكل جيد وبتركيز واختار تشكيلة جيدة وهي نفس اللاعبين المتألقين في الدوري السعودي.