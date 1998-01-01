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صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018

الأربعاء 09 يناير 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية ترصد تحركات الرئيس عباس خلال عام 2018



وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إنها قامت بإحصاء الفترات الزمنية التي تواجد بها الرئيس محمود عباس خارج فلسطين خلال العام الماضي، وأن النتائج تُشير إلى أن الرئيس عباس قضى ثلث العام 2018 في الخارج.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس عباس قضى 109 أيام من العام 2018 في الخارج، رغم أن عام 2018 كان الأكثر أهمية وخطورة في تاريخ السلطة الفلسطينية.

وتشير البيانات التي نشرتها الصحيفة إلى أن الرئيس عباس زار خلال العام الماضي ما لا يقل عن 17 دولة، وشملت زياراته دولا في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأفريقيا.

وزار الرئيس محمود عباس بعض الدول مرتين خلال العام الماضي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وبالنسبة لروسيا، فإن إحدى زياراته كانت ضمن مشاركة مجموعة من الزعماء في احتفالات كأس العالم.

وتؤكد يديعوت أن أكثر دولة زارها الرئيس عباس خلال العام الماضي، هي الأردن، حيث قام بزيارتها ست مرات.

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