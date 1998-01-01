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جوارديولا يرفض السير على خطى ليفربول في الكؤوس

الأربعاء 09 يناير 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يرفض السير على خطى ليفربول في الكؤوس



وكالات / سما /

رفض بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، السير على خطى ليفربول والإقصاء من جميع بطولات الكؤوس المحلية، مشيراً في نفس السياق، إلى أنه يفضل جدولاً مزدحماً بأربع بطولات بدل تجرع مرارة الخروج من الأدوار الأولى.

 

وودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام قليلة، على يد وولفرهامبتون بعد تعرضه للخسارة بهدفين مقابل هدف، مع العلم أنه أقصي من كأس الرابطة “كاراباو” منذ شهر سبتمبر الماضي عقب سقوطه أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء: “أنا أفضل جدولاً مزدحماً بأربع بطولات بدل الخروج من الكؤوس مثل ليفربول.. لا أدري إن كان ليفربول سيستفيد من لعب مباريات أقل من مانشستر سيتي”.

وتابع: “لا أملك نظرية من خلال خبرتي بهذا الأمر، إن كان الكل جاهز وغير مصاب فيمكننا التأقلم مع هذا الأمر (اسدحام المباريات)، المشكلة حينما تعاني من إصابة 10 لاعبين، فالأمر هنا يصبح شبه مستحيل”.

وواصل: “أنا أفضل ذلك (التواجد بأربع بطولات) بكل تأكيد، أحب التواجد لأطول فترة ممكنة، حينما خرجنا من ويجان الموسم الماضي شعرت بالحزن، أنا أتعامل مع بطولات الكؤوس بكل جدية”.

واختتم: “أنا لا أتدخل بما يفعله خصومي، في الواقع فإن كلوب يعرف تماماً ماذا حدث، بالطبع أنت بحاجة لتشكيلة كبيرة، بدون الجودة فلا يمكنك تحقيق بطولة واحدة، ومع الجودة وعدد اللاعبين فإبمكانك ذلك لأن الفريق يظل دائماً مستقراً”.

#جوارديولا #ليفربول

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