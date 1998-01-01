ريال مدريد سيتعاقد مع مدافع بورتو الشاب بسبب بيبي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد مهتمة بشدة بالتعاقد مع البرازيلي الشاب إيدير ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي.

ولفت البرازيلي إيدير ميلياتو صاحب 21 عامًا الأنظار بشدة بعد ظهوره بشكل طيب مع فريقه بورتو هذا الموسم، عقب انضمامه للنادي البرتغالي هذا الموسم بأربع ملايين يورو فقط، قادمًا من ساو باولو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يتابع اللاعب عن كثب منذ بداية الموسم، وأصبح من ضمن أهداف المرينجي، لتعزيز خط الدفاع بلاعبين شباب جدد.

وأكملت الصحيفة أن التقارير إيجابية للغاية عن اللاعب، حيث تعتقد إدارة الريال بأنه سيصبح أحد أبرز المدافعين في أوروبا بالمواسم المقبلة.

وأشارت “ماركا” أن ريال مدريد لا يريد التفريط في فرصة التعاقد مع المدافع البرازيلي، وسيتفاوض مع بورتو لضمه.

ومن جهة بورتو فإن الفريق البرتغالي موافق على الاستغناء عن مدافعه البرازيلي، خاصةً بعد تعاقد النادي مع بيبي مدافع ريال مدريد السابق.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد إيدير ميليتاو يقدر حاليًا بـ 42 مليون يورو حتى نهاية شهر يناير، وفي الصيف سيزداد ليصل إلى 50 مليون يورو، لذلك فالكرة في ملعب ريال مدريد سواء بالتعاقد خلال الميركاتو الحالي أو الانتظار للصيف المقبل.