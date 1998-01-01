إنييستا يبدي رأيه في عودة نيمار إلى برشلونة

وكالات / سما /

علق أندريس إنييستا، نجم فيسيل كوبيه الياباني، عن العودة المحتملة للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، رافضاً في الوقت نفسه، إخراج ريال مدريد من دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية الأخيرة، قد أشارت إلى أن مستشار برشلونة اجتمع بالوكيل بيني زاهافي الذي ساهم في رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، لوضع أفضل خطة لعودةالنجم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني خلال الصيف القادم.

وقال إنييستا في تصريحات خص بها (راديو كتالونيا): “أنا شخصياً أرى من الصعب أن يعود نيمار إلى البارسا، على الرغم من أنه في كرة القدم رأينا آلاف الحالات المشابهة، منذ سنوات وحالياً هو من أفضل لاعبي العالم، ولكن لا أتصور أنه يمكن أن يعود”.

واستعاد الرسام الإسباني ذكريات السقوط المدوي أمام روما، قائلاً: “في كرة القدم على الرغم من صعوبة تصديق ذلك، تحدث أشياء غريبة جداً، نحن وضعنا السواد، ودوري الأبطال مثل الشخص الذي يأكلنا، ويمر علينا”.

وبسؤاله عن إمكانية إشراف تشافي على القيادة الفنية للبلاوجرانا، قال إنييستا: “مع مرور الوقت، ولفترة من الزمن، سيتبين الأمر، ولكن تشافي سيكون مدرباً عظيماً للبارسا، بسبب فهمه لكرة القدم، للقدرة التي يمتلكها، لكل ما مر به في هذه اللعبة”.

واختتم إنييستا تصريحاته بالحديث عن المنافسة على لقب الليجا، بالقول: “لا ينبغي أن نقتل ريال مدريد في شهر يناير، ولكن 10 نقاط هي ميزة هامة في الدوري، الليجا هي المنافسة الأهم، ودوري الأبطال هي المنافسة الأجمل”.