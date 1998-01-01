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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من بيت لحم

الأربعاء 09 يناير 2019 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية فتية وشابين من بلدتي بيت فجار وتقوع، جنوب وشرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: امير مراد طقاطقة (17 عاما)، علي ايمن طقاطقة (15 عاما)، محمود نبيل ثوابتة (14 عاما)، إسماعيل رائد طقاطقة (16 عاما)، وعمر ذياب ثوابتة (24 عاما)، وجميعهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضاف المصدر ذاته ان قوات الاحتلال اعتقلت احمد فتحي العمور (16 عاما)، وموسى محمود العمور (18 عاما)، وصهيب محمد العمور (16 عاما)، ومأمون سليمان العمور (15 عاما)، ونور محمود العمور (15 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم في بلدة تقوع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

#الاحتلال

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