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تنويه هام من "كهرباء غزة" للمواطنين حول عدد ساعات الوصل

الأربعاء 09 يناير 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من "كهرباء غزة" للمواطنين حول عدد ساعات الوصل



غزة / سما /

أعادت حالة الإرباك على جدول ساعات وصل وقطع الكهرباء في قطاع غزة، بانتظام جدول الـ 8 ساعات.

وأوضح مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، أن تفاقم أزمة الكهرباء مرتبط بزيادة الطلب على الكهرباء في ظل عجز يصل نحو 350 ميجاوات.

وأشار الى أنه لا يوجد جدول ثابت لساعات وصل الكهرباء، ولكن هناك عجز يقدر بنحو ساعتين من ساعات الوصل الثمانية يتم اقتطاعها في بداية أو وسط أو نهاية فترة الوصل.

ولفت إلى أن كمية الطاقة المتوفرة هي 120 ميجاوات من الخط "الإسرائيلي"، بالإضافة إلى 3 مولدات تعمل في المحطة مجموعها200ميجاوات، فيما يبلغ الطلب على الكهرباء نحو 550 ميجاوات يومياً.

وبين ثابت أن نسبة العجز متفاوتة بين المناطق، حيث تبلغ في مدينة غزة 30 ميجاوات، و18 ميجاوات في الشمال، وفي المحافظة الوسطى 7 ميجاوات، وتبلغ في محافظة خانيونس 10 ميجاوات، وفي رفح10 ميجاوات.

وقال إن ترشيد استهلاك الكهرباء عنصر أساسي مهم في عملية تخفيف الأحمال وتقليص العجز وإيصال التيار الكهربائي في موعده المحدد.

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