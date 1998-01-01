لاعب يعيد التوتر بين الأهلي والزمالك

القاهرة/وكالات/

اشتعلت أزمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسبب صانع ألعاب فريق بيراميدز عبدالله السعيد، إذ أعلن مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب سينتقل إلى صفوفه في بداية الموسم المقبل من دون كشف التفاصيل، فيما يتوعد الأهلي بإيقاف السعيد في حال رفض دفع مليوني دولار.



ووقع اللاعب للزمالك الموسم الماضي قبل تجديد عقده مع الأهلي ثم إيقاف انتقاله إلى «القلعة البيضاء» وإعارته إلى كوبس الفنلندي ثم التعاقد مع الأهلي السعودي وأخيرا العودة إلى الدوري المصري وارتداء قميص بيراميدز.



بدوره، كشف المستشار القانوني للأهلي حلمي عبدالرازق أن ناديه سيطالب عبدالله السعيد بدفع مليوني دولار قيمة الشرط الجزائي بعد انتقاله من نادي الأهلي السعودي إلى بيراميدز بالمخالفة للبند الرابع في عقد الناديين المصري والسعودي الذي ينص على دفع اللاعب هذا المبلغ في حال انتقاله إلى أي ناد مصري قبل ثلاثة مواسم من انتهاء العقد، مؤكدا أن السعيد سيتعرض للإيقاف في حال رفض سداد المبلغ.



من جانب آخر، قررت لجنة لمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه لسوء سلوك جمهوره خلال مباراته الأخيرة أمام الزمالك، كما غرمت نادي الزمالك 10 آلاف جنيه للسبب ذاته، وقررت اللجنة إيقاف حارس الاتحاد الهاني سليمان وحارس الزمالك محمود جنش مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.