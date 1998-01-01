  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب.. نتنياهو يطلب مليوني دولار

الأربعاء 09 يناير 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. نتنياهو يطلب مليوني دولار



القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبًا آخرا للموافقة على تمويل نفقاته القانونية من قبل شركائه، مما سيساعده في تمويل ملايين الشواقل.

وكان نتنياهو قد تقدم قبل شهر بطلب ورفض، لكن هذه المرة كما تقول صحيفة معاريف الاسرائيلية "هناك فرصة في أن يتم قبول طلبه هذه المرة".

المموّلون هم ابن عمه، ناتان ميليكوفسكي، ورجل الأعمال سبنسر بارتريدج، وهو صديق مقرب لنتنياهو.
وقال التلفزيون الاسرائيلي "ان التبرعات التي من المفترض أن يحصل عليها نتنياهو تبلغ حوالي 2 مليون دولار وفي المدى القريب، سيقوم مكتب مراقب الدولة بدراسة الموضوع والتوصل إلى قرار".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أن نتنياهو يستعد لمعركة قانونية طويلة ومكلفة.
الفريق الذي يعمل الآن على ملفاته هو فريق يكلف الكثير من المال وفقا للتقرير، وقد نُشر في الماضي أن هناك مشاكل في المدفوعات إلى الفريق القانوني الذي يتعامل مع ملفات نتنياهو.

أخبار ذات صلة

لهذا السبب .. غرينبلات يهاجم فتح والحركة ترد

شعث- ارشيف

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

قادة حماس

لهذا السبب .. اسرائيل تراجعت عن اغتيال قادة حماس في قطاع غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لهذا السبب قررت مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة!!

سعيد هدروس

هدروس لـ"سما : لهذا السبب أغضب ترشحي في الإنتخابات السويدية اسرائيل

السنوار- ارشيف

نتنياهو يطلب من وزرائه بالكف عن التهديدات اتجاه السنوار وغزة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح بغزة يرد على تصريحات توفيق الطيراوي والتي طالب فيها باقالة قيادة الحركة

صحيفة : حماس تكثف اتصالاتها مع مصر حول ملفين وتقترح تشكيل لجنة فصائلية

القناة العاشرة : قطر ستحول الأموال الى موظفي حماس الخميس بشرط

صور وفيديو : أعداد ضخمة من "صراصير الليل" تغزو الحرم المكي

حسين الشيخ : لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني

الهباش: حماس لن تأتي للمصالحة إلا مرغمة و بالسلاسل وننسق مع مصر والعمق العربي

أهم ردود الأفعال الإسرائيلية على اعتقال "عاصم البرغوثي"

الأخبار الرئيسية

اصابة مستوطنة اثر عملية طعن قرب "ارمون هنتسيف" بالقدس المحتلة

عباس هنية - ارشيف

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الصقة في قياداتهم

فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس

13657

آيزنكوت: نريد تهدئة طويلة وبدون الأموال القطرية سيأتي الانفجار سريعا من غزة

رئيس

الرئيس سيتخذ سلسلة «إجراءات قاسية» لتقويض «حماس» في غزة وابلغ السيسي بالقرارات