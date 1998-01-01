  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : اجواء شديدة البرودة وامطار في معظم المناطق

الأربعاء 09 يناير 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء شديدة البرودة وامطار في معظم المناطق



رام الله/سما/

وقع الراصد الجوي داوود الطروة ان يطرأ اليوم الاربعاء انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق،وربما زخات خفيفة من الثلج على القمم العالية صباحاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ويحذر من حدوث الانجماد

وفي يوم غد الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات المساء مع تساقط الأمطار في شمال البلاد.

أخبار ذات صلة

الطقس: جو شديد البرودة وأمطار شديدة على مختلف المناطق

منخفض جوي جديد وأجواء شديدة البرودة نهاية الأسبوع

طقس فلسطين: اجواء عاصفة ومغبرة نهارا وشديدة البرودة وماطرة ليلا

منخفض "جالود" العاصف يصل عصر اليوم وامطار على كل المناطق

الطقس: جو شديد البرودة وتحذير من خطر التزحلق نتيجة تشكل الأنجماد

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في فتح بغزة يرد على تصريحات توفيق الطيراوي والتي طالب فيها باقالة قيادة الحركة

صحيفة : حماس تكثف اتصالاتها مع مصر حول ملفين وتقترح تشكيل لجنة فصائلية

القناة العاشرة : قطر ستحول الأموال الى موظفي حماس الخميس بشرط

صور وفيديو : أعداد ضخمة من "صراصير الليل" تغزو الحرم المكي

حسين الشيخ : لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني

الهباش: حماس لن تأتي للمصالحة إلا مرغمة و بالسلاسل وننسق مع مصر والعمق العربي

أهم ردود الأفعال الإسرائيلية على اعتقال "عاصم البرغوثي"

الأخبار الرئيسية

اصابة مستوطنة اثر عملية طعن قرب "ارمون هنتسيف" بالقدس المحتلة

عباس هنية - ارشيف

اسرائيل: السلطة تتعاون امنيا معنا وتشجع الارهاب والفلسطينيون فقدوا الصقة في قياداتهم

فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس

13657

آيزنكوت: نريد تهدئة طويلة وبدون الأموال القطرية سيأتي الانفجار سريعا من غزة

رئيس

الرئيس سيتخذ سلسلة «إجراءات قاسية» لتقويض «حماس» في غزة وابلغ السيسي بالقرارات