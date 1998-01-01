حالة الطقس : اجواء شديدة البرودة وامطار في معظم المناطق

رام الله/سما/

وقع الراصد الجوي داوود الطروة ان يطرأ اليوم الاربعاء انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق،وربما زخات خفيفة من الثلج على القمم العالية صباحاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ويحذر من حدوث الانجماد

وفي يوم غد الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات المساء مع تساقط الأمطار في شمال البلاد.