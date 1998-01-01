والا العبري يتساءل : "أين ذهبت قوات ضبط حماس على طول حدود قطاع غزة ؟

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن عدة محاولات احتكاك بالسياج الحدودي، جرت منذ صباح اليوم على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أن حركة حماس تزيد من الاحتكاك، متسائلاً: "أين ذهبت قوات الضبط؟"، ومؤكداً أن الجمعة القادمة ستكون اختبار آخر لاستمرار الهدوء في القطاع.

من جهته، قال موقع "حدشوت 24"، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار مساء اليوم تجاه فلسطينيين حاولوا قطع السياج الحدودي جنوب قطاع غزة.

وأشار الموقع، إلى أن عدداً من الفلسطينيين قاموا بقطع السياج الحدودي شمال قطاع غزة، وألحقوا أضراراً بأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية، وعادوا إلى القطاع.