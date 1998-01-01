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الطيبي يعلن انفصاله عن القائمة العربية المشتركة

الثلاثاء 08 يناير 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يعلن انفصاله عن القائمة العربية المشتركة



القدس المحتلة / سما /

أعلن النائب احمد الطيبي انفصاله عن القائمة العربية المشتركة.

وستلتئم لجنة الكنيست يوم غد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا لدراسة طلب الطيبي انفصال حركته عن القائمة المشتركة.

وقدم الطيبي طلبا الى رئيس لجنة الكنيست للمصادقة على انفصال الحركة العربية للتغيير التي يرأسها عن القائمة المشتركة.
وطرح الطيبي، مؤخرا، بوضوح، إمكانية خوض العربية للتغيير الانتخابات القادمة خارج المشتركة، بالشراكة مع شخصيات أخرى في المجتمع العربي.
ورجح مراقبون أن فرص نجاح الطيبي في الانتخابات الاسرائيلية القادمة منخفضة بعد فشل نتنياهو في مساعيه لخفض نسبة الحسم، ما يعني حاجته إلى 140 ألف صوت على أقل تقدير لتجاوز نسبة الحسم، علما أن الطيبي لم يخض الانتخابات لوحده دون تحالفات، رغم أنه يعتبر من أقدم أعضاء الكنيست العرب.
وقالت مصادر اسرائيلية ان الطيبي يجري مفاوضات متقدمة مع رئيس بلدية سخنين السابق، مازن غنايم، من أجل إضافته إلى قائمته.

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