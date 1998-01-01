بهتشلي مهاجما "بولتون": تركيا لا تعود لك ولأسيادك فيما ستفعل

انقرة / وكالات /

هاجم زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وذلك ردا على تصريحات للأخير في إسرائيل حول تركيا وسوريا.

وقال بهتشلي، في كلمة له أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان التركي، في رده على بولتون: "تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، ولا تضطر للعودة لك ولأسيادك فيما ستفعل".

وتابع بهتشلي: " إن حلفاءكم من جزاري البشر الانفصاليين، لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بإخوتنا الأكراد. هؤلاء إرهابيون قتلة مجرمين يجب سحقهم أينما وجدوا".

وأوضح باهتشلي : "على تركيا أن تدخل شرق الفرات بسوريا من أجل إحقاق الحق والعدالة ونصرة المظلومين، دون الاكتراث لما ستفعله الولايات المتحدة وما سيقوله الآخرون".



وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، اشترط لتنفيذ انسحاب بلاده من سوريا، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، ضمان تركيا سلامة "المقاتلين الأكراد"، في إشارة إلى مسلحي منظمة "الوحدات الكردية" و "العمال الكردستاني"، وضمان مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" .