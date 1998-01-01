كهرباء القدس تطلق حملة لجدولة ديون المشتركين مع بداية عام 2019

القدس المحتلة/سما/

استمراراً لمسيرة عطائها التي بدأتها منذ ما يزيد عن 100 عام، وحرصها المتواصل على تقديم خدمات كهربائية متطورة ومميزة لجمهور مشتركيها في مختلف مناطق امتيازها؛ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن إطلاق حزمة من الخدمات والبرامج الجديدة، بما فيها تقديم تسهيلات لتسديد الديون المتراكمة على المشتركين.

وأكد المدير الإداري لشركة كهرباء محافظة القدس المهندس هاني غوشة أن الشركة تسعى إلى تقديم خدماتها المختلفة للمشتركين على أكمل وجه، هذا إلى جانب الإنجازات الفنية التي حققتها على ارض الواقع بمستوى عال جدا من الكفاءة والمسؤولية، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة التيار الكهربائي، ومدة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً الى أن هذه الإنجازات ما كانت ستتحقق لولا القرارات الحكيمة التي يتخذها مجلس إدارة الشركة ممثلا برئيس مجلس ادارته ومديرها العام، وذلك عبر ادخال أحدث التقنيات التكنولوجية والمعدات المتطورة لخدمة المشتركين، والتي سيضاف اليها هذا العام باقة من الخدمات لتسهيل الامور على المشتركين.

وفي هذا الصدد صرح غوشة أن حزمة التسهيلات الجديدة من البرامج والخدمات التي أطلقتها منذ مطلع هذا الشهر تهدف بالأساس إلى إطلاع المشتركين على أهم الخدمات التي ستقدمها الشركة للاستفادة منها وتوفير الوقت والجهد على المشترك.

حملة لجدولة الديون:

وأشار غوشة أن حملة التسهيلات لتسديد الديون تأتي تماشياً مع توصيات الحكومة الفلسطينية لحث المواطنين الالتزام بتسديد الفاتورة الجديدة وتصويب أوضاعهم، وأيضاً ايماناً من الشركة بأهمية مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون جراء تراكم الديون عليهم، حيث ستشمل هذه التسهيلات إطلاق حملة تحت شعار "ادفع فاتورتك بموعدها وجدول ديونك بما يتناسب مع دخلك الشهري"، وذلك للتسهيل على المشتركين تسديد فواتيرهم، وخاصة الذين تتراكم عليهم ديون كبيرة وقديمة.

وأضاف غوشة أن الفئة المستهدفة في هذه الحملة، المشتركين الذين تتراكم عليهم ديون، والمشتركين الذين لديهم قضايا عالقة مع الشركة في المحاكم دون صدور أحكام في قضاياهم حتى الان ، هذا بالإضافة إلى المشتركين الذين يتخلفون عن تسديد ديونهم، مشيراً أنه يستثنى من هذه الحملة المشتركين الذين يواجهون قضايا سرقة التيار الكهربائي.

وثمن غوشة التزام المشتركين بتسديد فواتيرهم الكهربائية في مواعيدها المحددة، والوقوف إلى جانب هذه الشركة الوطنية الصامدة رغم كل الظروف الصعبة، حاثاُ بقية المشتركين الذين تتراكم عليهم ديون التوجه إلى فروع الشركة للاستفادة من حملة التسهيلات التي ستستمر على مدار 3 أشهر.

اطلاق خدمات الكترونية توفر الوقت والجهد عبر موقع (www.jdeco.net)

وكشف غوشة عن إطلاق كهرباء القدس التطبيق الالكتروني”Jerusalem Electricity” “Jdeco” الجديد للأجهزة الذكية، وخاصة الأجهزة التي تعمل بنظام "الأندرويد"، ويمكن تحميله من خلال Google play بهدف خدمة المشتركين وتوفير الوقت والجهد عليهم دون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة، هذا إلى جانب تسهيل عملية اطلاعهم على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لمشتركيها وزبائنها في مختلف مناطق امتيازها، والتعرف على أحدث نشاطات الشركة وأخبارها.

وبين غوشة أهمية التطبيق الإلكتروني الذي يمتاز بسهولة التصفح والاستخدام، وتقديم خدمات سريعة للمشترك أهمها الوصول إلى المعلومات بشكل سلس، والتسجيل آلياً دون الحاجة للرجوع إلى فروع الشركة، والتمتع بمجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل: الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وتسديدها إلكترونياً، إلى جانب إرسال تنبيه على جهاز المشترك فور صدور الفاتورة وقبل توزيعها، كما يمكن للمواطن الاطلاع على إشعارات تتعلق بالدفعات أو شحنات العداد الذكي، إضافة إلى تمكين المشترك من معرفة رصيده المتبقي للعدادت الذكية، ومعرفة قيمة فاتورته الآنية يومياً للعدادت الذكية أو الفاتورة على حد سواء، وتمكين المشترك من قراءة العداد الذكي وشحنه بواسطة بطاقة الائتمان دون الحاجة للرجوع إلى الشركة، والتبليغ عن أي أعطال خاصة أو عامة بخطوات بسيطة من خلال الدخول إلى التطبيق وإرسال رسالة إلكترونية بطبيعة العطل الكهربائي، حيث يتم تحويل البلاغ مباشرة لمركز الاتصال دون الاتصال بفرع الشركة.

وأضاف غوشة أنه يمكن للمشتركين زيارة الموقع الالكتروني للشركة (www.jdeco.net) ، للاستفادة من الخدمات ذاتها والتمتع بها، هذا الى جانب توظيف طاقم عمل مختص لخدمة المشتركين والرد على استفساراتهم فيما يخص التطبيق.

خدمة مركز الاتصال الخاص بالشكاوي:

وحول مركز الاتصال التابع للشركة وتوفير خدمة الشكاوي أوضح غوشة أن النظام الجديد الخاص باستقبال الشكاوى يهدف إلى توفير خدمة مميزة للمشتركين بشكل متطور عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، دون الحاجة للوصول الى مقر الشركة، وتوظيف طاقم عمل مجهز لاستقبال الاتصالات والرد على استفسارات وشكاوي المواطنين من خلال تخصيص أرقام لخدمة الجمهور في كافة مناطق امتيازاتها وهي على النحو التالي: 1800211511 أو 02-6269333، الرقم المجاني 1800900900 أو 294765002. في ذات السياق أشار غوشة إلى أن الشركة أعدت نشرة ارشادية توضح متى يستطيع المشترك تقديم شكوى، ونوعية هذه الشكوى، حيث يقوم موظف مركز الاتصال بإدخال بيانات المشترك حتى يسهل تقديم الخدمة المطلوبة حسب رقم الشكوى، أو تلقي الشكوى لمتابعتها والرد عليها.

وناشد غوشة المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم الشخصية من خلال التوجه إلى مقر الشركة أو فروعها في مناطق الامتياز، حتى تتمكن من التواصل مع المشتركين، عن طريق الهواتف الخلوية، وقيام المشترك بتعبئة اسم المستفيد من الخدمة، ورقم هاتفه، وعنوانه مع إبراز الأوراق الثبوتية، حيث سيتم ارسال رسالة نصية للمشترك الذي حدث بياناته الشخصية على هاتفه الخلوي في حال انقطاع التيار الكهربائي بشكل مبرمج أو مفاجئ لتوضيح فترة الانقطاع ومكانه، بالاضافة إلى التمتع بكافة الخدمات الالكترونية الاخرى التي تقدمها الشركة.

خدمة التوظيف الالكتروني

وإلى جانب الخدمات المتطورة الأخرى التي ستقدمها الشركة أوضح غوشة أن الشركة قامت بتحديث برنامج التوظيف الالكتروني من خلال موقع الشركة (www.jdeco.net)، والذي سيمكن جمهور الباحثين عن فرص عمل بمتابعة موقعها للتأكد من وجود وظائف شاغرة في الشركة، بما فيها المسمى الوظيفي وشروطها، والتقدم لها الكترونياً.

وفي ظل التطور الذي تشهده شركة كهرباء محافظة القدس على مستوى خدماتها المختلفة في مختلف مناطق امتيازها، أكد غوشة أن باقة الخدمات الجديدة تهدف للنهوض بالشركة والارتقاء بها على اكمل وجه رغم مختلف الظروف، مبينا أن الشركة تسير على قدمٍ وساق بآفاق واسعة نحو الحداثة والتطوّر، لتسجيل بصمات جديدة ومميزة في قطاع الكهرباء الفلسطيني وتحقيق الأمن الكهربائي للمواطنين.