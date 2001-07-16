القيادي خضر عدنان يزور عائلة الأسير إسماعيل أبو شادوف

رام الله /سما/

قام القيادي الشيخ خضر عدنان بزيارة لعائلة الأسير المجاهد إسماعيل إبراهيم أبو شادوف في الذكرى الخامسة عشر لاعتقاله ببلدة برقين القريبة من جنين شمال الضفة المحتلة.

واعتبر الشيخ خضر عدنان أن زيارة عائلات الأسرى والشهداء تزيدنا عزةً وإصرارًا على مواصلة نهجهم المعبد بالدم، مؤكداً على أن عائلة الحاج أبو نضال أبو شادوف تعد من أبرز العائلات الفلسطينية التي قدمت رصيداً كبيراً من دماء وأعمار أبنائها على طريق مقاومة الاحتلال، فقد نفذ ابنها البكر نضال عملية بنيامينا الاستشهادية النوعية بتاريخ 16/07/2001م، واعتقل نجلها المجاهد إسماعيل بتاريخ 04/01/2004م وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي 28 عاماً وكلاهما من أبناء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتعرض معظم أبناء العائلة للاعتقال المتكرر وكان آخرهم اعتقال نجلها طارق الذي من المفترض أن يفرج عنه اليوم بعد اعتقال دام أكثر من أربعة أشهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت منزل الشيخ خضر عدنان ببلدة عرابة بجنين فجر وأجرت معه تحقيقاً ميدانياً استمر لأكثر من خمس ساعات قبل أن تنسحب وتتراجع عن اعتقاله.