الأشغال العامة ترفع مستوى الاِستعداد لمواجهة المنخفض الجوي و تداعياته المتوقعة

رام الله /سما/

أعلن وزير الاشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، رفع حالة الاستعداد و الجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي القادم ، و ما يمكن أن ينجم عنه من تدعيات سلبية .

و قال الحساينة خلال بيان صحفي صادر عن الوزارة ، أن وزارته على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ التي من الممكن أن تنجم عن المنخفض الجوي كالسيول و ربما تشكل الثلوج المتوقع على المرتفعات الجبلية العالية .

و أوعز الحساينة لكافة المديريات للبقاء على أهبة الاستعداد ، للتعامل مع السيول الناجمة عن هطول الامطار خاصة في محافظات شمال الضفة ، و تجهيز كاسحات الثلوج للتعامل مع هطول الثلوج المتوقع على قمم الجبال خاصة في مناطق وسط و جنوب الضفة .

و دعت الوزارة المواطنين الى توخي الحذر و الحيطة خلال أم المنخفض ، و الاتصال بأرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة في حالات الطوارئ ، و التي تم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية و وسائل التواصل الاجتماعي .

و قد أعلنت الوزارة في وقت سابق عن اكمال استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء عبر تنظيف عبّارات الطرق ، و مجاري الاودية ، و صيانة بعض الطرق التي تعمل على تجميع مياه الامطار و عرقلة حركة السير ، بالاضافة الى توفير كافة الآليات و المعدات اللازمة للعمل على تخفيف الاثار السلبية للمنخفضات الجوية .