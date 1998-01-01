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الأشغال العامة ترفع مستوى الاِستعداد لمواجهة المنخفض الجوي و تداعياته المتوقعة

الثلاثاء 08 يناير 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

أعلن وزير الاشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، رفع حالة الاستعداد و الجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي القادم ، و ما يمكن أن ينجم عنه من تدعيات سلبية .

و قال الحساينة خلال بيان صحفي صادر عن الوزارة ، أن وزارته على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ التي من الممكن أن تنجم عن المنخفض الجوي كالسيول و ربما تشكل الثلوج المتوقع على المرتفعات الجبلية العالية  .

و أوعز الحساينة لكافة المديريات للبقاء على  أهبة الاستعداد ، للتعامل مع السيول الناجمة عن هطول الامطار خاصة في محافظات شمال الضفة ، و تجهيز كاسحات الثلوج للتعامل مع هطول الثلوج المتوقع على قمم الجبال خاصة في مناطق وسط و جنوب الضفة .

و دعت الوزارة المواطنين الى توخي الحذر و الحيطة خلال أم المنخفض ، و الاتصال بأرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة في حالات الطوارئ ، و التي تم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية و وسائل التواصل الاجتماعي .

و قد أعلنت الوزارة في وقت سابق عن اكمال استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء عبر تنظيف عبّارات الطرق ، و مجاري الاودية ، و صيانة بعض الطرق التي تعمل على تجميع مياه الامطار و عرقلة حركة السير ، بالاضافة الى توفير كافة الآليات و المعدات اللازمة للعمل على تخفيف الاثار السلبية للمنخفضات الجوية .

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