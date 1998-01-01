حسين الشيخ : لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ انه لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني.



وقال الشيخ في تصريح صحفي ان حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في مخيم الشاطئ باجماع فصائلي بهدف إنهاء الانقسام وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية لم يعد هناك مبررا لبقائها بعد هجوم حماس على هذه الحكومة ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.



واكد الشيخ ان المطلوب الان هو حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية فلسطينية تحصن الوضع الداخلي أمام التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية، وفي نفس الوقت التمهيد للانتخابات النيابية الفلسطينية التي اقرتها المحكمة الدستورية في قرار حلها للمجلس التشريعي والعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب، وبعد تعليمات الرئيس للجنة الانتخابات المركزيه البدء بالتحضير والإعداد لهذه الانتخابات.