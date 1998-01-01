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"حمدونة": إسرائيل لا تحتاج لمبرر لارتكاب جرائم الموت البطيء

الثلاثاء 08 يناير 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حمدونة": إسرائيل لا تحتاج لمبرر لارتكاب جرائم الموت البطيء



غزة / سما/

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة أن أجهزة الأمن الاسرائيلية لا تحتاج لمبرر لارتكاب جرائم الاعدام والاغتيالات والموت البطىء بحق الأسرى وتعذيبهم واطلاق النار عليهم لحظة اعتقالهم ، وفى أقبية التحقيق بحق العشرات ، وداخل السجون والمعتقلات ، وحتى ما بعد التحرر .

وأضاف د. حمدونة أن أجزة الأمن والفرق الخاصة قامت بقتل الأسير ياسين السراديح لحظة اعتقاله وتعذيبه ، وأعدمت الأسير المحرر معتز حجازى وفلاح أبو ماريا ، وأعدمت الأسرى داخل الاعتقال الأسرى " أسعد الشوا وبسام السمودى ومحمد الأشقر " في معتقل النقب ، واغتالت الأسرى بعد التحرر كالأسرى جمال عبد الرازق وعمر النايف ومازن فقها وغالبية القادة السياسيين للفصائل ممن عاش فترة الاعتقال .

ودعا د.حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى لحماية الأسرى ، ووقف سياسة الاعدام والاغتيالات ، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية وللمحررين خارجها .

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