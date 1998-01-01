جبهة التحرير الفلسطينية تنعي المناضل الكبير وعضو مكتبها السياسي عباس الجمعة

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غزة - نعت جبهة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات الى الشعب الفلسطيني المناضل الكبير

(عباس الجمعة) عضو المكتب السياسي للجبهة ورئيس تحرير صحيفة الوفاء الفلسطينية الذي وافته المنية صباح اليوم في لبنان أثر مرض عضال وإذ تتقدم الجبهة ممثلة بأمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر وأعضاء الجبهة الى زوجته وأولاده وعائلته وأصدقائه بأحر التعازي والمواساة بوفاة المناضل الشهيد عباس الجمعة الذي قضى حياته مناضلا عملاقا في الساحات العربية والدولية لرفع صوت أبناء شعبه عاليا بالكلمة والقلم حتى لقى الله شهيدا بأذنه تعالى والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونعاهد الشهيد أن نستمر لفي النضال حتى العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وانا لله وانا اليه راجعون

تقبل التعازي في الفقيد غدا الأربعاء من الساعة 11قبل الظهر حتى 1مساء في المكتب المركزي لجبهة التحرير الفلسطينية الكائن بجوار دوار أنصار