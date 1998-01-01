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ترامب يغرّد : حروب بلا جدوى ودول غنية لا تدفع

الثلاثاء 08 يناير 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يغرّد : حروب بلا جدوى ودول غنية لا تدفع



واشنطن/وكالات/

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتغريد مجددا عن الحروب التي لا جدوى من المشاركة بها، وعن الدول الغنية التي لا تدفع من أجل حمايتها.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "الحروب التي لا نهاية لها، وخاصة تلك التي شُنت بسبب قرارات خاطئة اتخذت منذ سنوات عديدة، والتي لا نحصل فيها على مساعدات مالية أو عسكرية كافية من البلدان الغنية التي تستفيد كثيرا من ما نقوم به ستنتهي في نهاية المطاف بكل مجد!".

وكان البيت الأبيض، سعى الاثنين للتأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون شروطا جديدة للانسحاب ربما تؤجله لشهور.

يشار إلى أن ترامب صرح مرارا بأن على الدول الغنية في المنطقة، في إشارة إلى السعودية ودول الخليج، الدفع من أجل حماية نفسها.

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