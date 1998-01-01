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بولتون يغادر أنقرة عقب رفض أردوغان استقباله

الثلاثاء 08 يناير 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولتون يغادر أنقرة عقب رفض أردوغان استقباله



انقرة / وكالات /

قالت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء،إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اضطر لمغادرة أنقرة.

وأشارت صحيفة "خبر ترك"، إلى أن بولتون اضطر للمغادرة مبكرا عقب رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقباله بسبب تصريحاته الأخيرة حول تركيا.

ورفض أردوغان، في كلمة له في اجتماع اللجنة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، التصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أثناء زيارته لإسرائيل.

وقال إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، ارتكب خطأ فادحا في تصريحاته بشأن سوريا، ولن نستطيع تقديم تنازلات في مجال "مكافحة الإرهاب".

وأكد أردوغان أن "ادعاءات استهداف الأكراد (من قبل تركيا) هي افتراء دنيء".

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